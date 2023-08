Riforma pensioni 2024 | cosa potrebbe prevedere? Le ultime notizie aggiornamento 30 AGOSTO

Nella manovra di bilancio non ci sarà spazio per quella che chiamano"strutturale" delle. Che poi "strutturale" non sarebbe affatto, perché combinando le proposte dei sindacati con quelle convergenti di Matteo Salvini (sessantadue anni con venti di ...... Matteo Salvini, centrata su temi come la castrazione chimica per gli stupratori, il blocco navale per arginare il flusso dei migranti, una nuovadellebasata su 'quota 41'. Già dal ...Un intervento sicuro dovrebbe essere l'aumento delleminime oltre i 600 euro, come propone Forza Italia. Per quanto riguarda invece Opzione donna , ovvero lo schema dei 35 anni di contributi ...

Quota 41 resta congelata: la Lega ko sulle pensioni La Stampa

Altro che superamento della legge Fornero, le promesse elettorali del centrodestra sulle pensioni sono destinate a svanire di fronte alla realtà, mentre si ricorre alla previdenza solamente per fare c ...Sono in arrivo novità importanti sugli assegni pensionistici di settembre 2023, dall’accredito degli arretrati alle trattenute fiscali. Da una settimana ormai i cedolini della pensione del prossimo me ...