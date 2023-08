Riforma pensioni 2023 | la Fornero favorevole ad Opzione donna | il Governo ascolterà?

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nella giornata di ieri ci ha incuriosito un post sulla pagina del ComitatoSocial inserito dalla fondatrice Orietta Armiliato che citava una frase della professoressa Elsaripresa daMoney.it, la dichiarazione ha creato moltissimo dibattito, vuoi perché quando parla lail rimando é d’istinto allache porta il suo nome e che molti non hanno gradito, sebbene fu fatta per Salvare l’Italia e lanon abbia lavorato da sola, vuoi perché in molti oggi criticano non ricordando in realtà che già all’epoca la professoressa sia sempre stata pro, proprio perché é sempre stata fautrice della pensione anticipata ma con contributivo, é...

... come possono cambiare dopo l'accordo tra Forza Italia e Meloni Secondo le ultime indiscrezioni sulla legge di Bilancio che verrà, nelladelleci sarà anche la conferma di una ...Daad autonomia, i dossier pronti a essere messi in 'stand by' (Teleborsa) - Quota 41 può ... Per stavolta niente 'Quota 41' e nessuna veradella legge Fornero. Sia chiaro, l'uscita dal ...Per stavolta niente "Quota 41" e nessuna veradella legge Fornero: con buona pace del Ministro delle Infrastrutture al quale non resterà che fare spallucce e riprovare sperando di essere più ...

Quota 41 resta congelata: la Lega ko sulle pensioni La Stampa

L'età di pensionamento delle donne passerà a tappe dai 64 ai 65 anni a partitre dal 2025 per effetto della riforma AVS21 approvata dal popolo nel settembre scorso. Questo era già noto. Il Consiglio ...Dalle proroghe fino allo stop parziale alle indicizzazioni delle pensioni. Ma la riforma non c’è. Pensioni e manovra 2024. In autunno il governo Meloni deve prendere decisioni sulle novità da ...