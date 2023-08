Rifarei tutto | con più violenza Bandecchi non chiede scusa e rilancia | GUARDA

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Stefanonon si pente. Anzi, rincara la dose. Il sindaco di Terni, protagonista di una rissa in Consiglio comunale con i consiglieri di minoranza di Fratelli d'Italia Orlando Masselli e Stefano Cecconi, va all'attacco di quanti lo hanno criticato, pretendendo le sue scuse e le dimissioni. "È da stamattina che ricevo persone, interviste e giornalisti che mi domandano se chiedo perdono, se chiedoe se mi pento. Ho detto a tutti che non devorea nessuno. Anzi, aspetto le scuse. Tantomeno mi devo pentire. Non capisco di cosa mi debba pentire", ha dichiaratoin un video postato sul suo profilo Instagram. "Mi devo pentire di aver vinto le elezioni a Terni? Mi devo pentire del fatto che il mio partito continua a trovare consensi? Mi devo pentire del fatto che il mio ...

#Bandecchi alza il tiro pic.twitter.com/SCT7wazVHY - Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) August 29, 2023 Claudio Bozza per il Corriere della Sera - Estratti rissa sfiorata tra stefano bandecchi e ...Bandecchi 'Locon più violenza' Nel solito video su Instagram, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, continua la sua personale battaglia 'controe tutti' e rincara la dose: 'Se chiedo ...

