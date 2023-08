Riccardo Cucchi | «In Nazionale Spalletti avrà le stesse difficoltà di Mancini»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il Napoli giocherà il suo primo big match del campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri., giornalista, è intervenuto sul «Napoli-Lazio sarà una gara molto difficile per Maurizio Sarri, la falsa partenza ha decisamente inciso e inciderà in vista delle prossime gare. Difficile capire cosa sia capitato, ma questa non è affatto la Lazio dello scorso anno». Con zero punti raccolti nelle prime due gare di campionato, la Lazio potrebbe dover ripartire proprio dai big match per cancellare il brutto avvio e continuare ad ambire una buona annata. «Al momento c’è una differenza tale tra questo Napoli e questa Lazio da aspettarsi facilmente una gara dal risultato scontato. Gli azzurri si confermano squadra fortissima, lo dimostrano anche con Garcia in panchina. Il complesso resta ben organizzato, è stato intelligente a cambiare poco e nulla. ...