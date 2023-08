Ricami | creazioni digitali e mezzi inconsueti per narrare le trame della vita nell’Astrattismo Geometrico di Karin Monschauer

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La scoperta e l’approfondimento di culture lontane costituisce spesso la base di partenza, lo spunto elaborativo per tutto quel gruppo di artisti con forte indole sperimentatrice, che mostrano il bisogno di uscire da tutti gli schemi artistici tradizionali per seguire solo e unicamente il proprio istinto espressivo, delineando perciò innovazioni che si concretizzano in opere con una personalità ben definita. Al di làscelta dello stile, o in alcuni casi dei diversi stili, attraverso cui manifestare questa poliedricità ciò che più di tutto salta agli occhi è la capacità di offrire interpretazioni sempre nuove e differenti di tutto ciò che nell’arte è stato già raccontato, detto, esplorato. La protagonista di oggi infonde carattere ed emozionalità a uno stile diversamente ritenuto rigoroso, proprio in virtùmorbidezza e del possibilismo che ...