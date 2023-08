Restituzione refurtiva dei georgiani | ecco come fare

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono ancora sottoposti a sequestro, nel banco pegni di Battipaglia, i numerosi preziosi individuati dalla poliziafrutto dei colpi effettuati dalla banda difermata ieri in un’operazione che ha visto impegnati gli agenti della squadra mobile di Salerno. In totale si tratta di un centinaio tra gioielli ed orologi di svariato valore che potranno essere restituiti ai legittimi proprietari. In queste ore, mentre prosegue l’inchiesta alla ricerca di altri tre componenti sfuggiti all’arresto, la squadra mobile diretta dal dirigente Gianni Di Palma, sta lavorando anche per chiedere la custodia degli oggetti in questione, in modo da poterli trasferire negli uffici della caserma Pisacane e avviare il percorso che potrebbe portare alladegli stessi ai legittimi proprietari. I cittadini ...