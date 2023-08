Respinto il ricorso della Reggina | i sindaci | “Ha perso tutto il mondo del calcio”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ilper la riammissione in Serie B è statoe idel Comune eCittà Metropolitana di Reggio Calabria, Paolo Brunetti e Carmelo Versace si esprimono a riguardo: “È una decisione profondamente ingiusta e che penalizza un popolo intero. Ovviamente, le pronunce dei giudici si rispettano, ma siamo ancora convinti che laaveva tutte le carte in regola per disputare il campionato di serie B. Chi prenderà il nostro posto, è giusto che esulti, ma è triste dover riconoscere come i successi sul campo non contino nulla. La permanenza in B l’avevamo sudata e guadagnata. Oggi, è bene che si sappia, non ha vinto nessuno. Haildel. Adesso ...