ROMA - Lecco e Brescia sono definitivamente in serie B . Il Consiglio di Stato poco fa ha respinto sia il ricorso del Perugia , sia quello della Reggina confermando quindi la decisione de l Tar del ...'Il Lecco è definitivamente in serie B. Nella tarda mattinata si è chiusa anche dal punto di vista amministrativo l'ultima tappa del lungo percorso die pronunciamenti. La Quinta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta del Perugia confermando ciò che aveva già deciso il Tar del Lazio. E subito dopo è arrivata l'altra ...Respinto il ricorso del Perugia, il Lecco può giocare tra i cadetti Il Consiglio di Stato, conferma il giudizio del Tar: Lecco in B,di Reggina, Perugia e Foggia. Nella mattinata di mercoledì i giudici dell'appello amministrativo hanno pubblicato la sentenza con cui vengonopresentati per ...

Respinti i ricorsi di Perugia e Reggina, Lecco e Brescia in Serie B: ufficiale Corriere dello Sport

L'ultimo grado di giudizio per la vicenda dell'iscrizione del Lecco dà ragione ai lombardi e torto a Reggina e Perugia e dunque venerdì sera è confermato il match contro gli umbri in notturna Il ...