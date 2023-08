Regione Lazio | De Angelis si è dimesso

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il responsabile della Comunicazione Istituzionale della, Marcello De, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico il 29 agosto. Deha comunicato la propria irrevocabile decisione al presidente dellaFrancesco Rocca con una lettera. La missiva era stata anticipata al governatore nel corso di un colloquio privato. Il presidente Rocca ha accettato le dimissioni di Decon effetto immediato. L’esponente di Fratelli d’Italia era finito al centro delle polemiche per via di alcune sue dichiarazioni sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980. In particolare per un post su Facebook col quale asseriva la convinzione che la matrice neofascista della strage, riconosciuta nelle sentenze, fosse falsa e che i terroristi neri condannati in via ...

Il M5s ha accolto con soddisfazione le dimissioni di Marcello De Angelis dallo staff comunicazione della. In una nota, il Gruppo M5S allaha parlato della questione. "Meglio tardi che mai. Le doverose dimissioni di De Angelis, benché tardive, sono una vittoria per tutti coloro ...L'AQUILA - Il responsabile della Comunicazione Istituzionale della, Marcello De Angelis, ex parlamentare eletto in Abruzzo, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. De Angelis ha comunicato la propria irrevocabile decisione al presidente della ...

Per l’intervento è stata chiesta alla Regione Lazio la verifica di assoggettabilità al procedimento di VIA, la valutazione di impatto ambientale. Tutto all’insaputa dei cittadini e, a quanto pare, ...Per capire come vanno le cose a Roma basta sapere che ieri il vicesindaco di Roma, Giovanni Caudo, denunciava sulla sua pagine Facebook di aver scoperto che il 22 maggio 2023 l’AMA ha richiesto alla ...