Reggina | ricorso respinto | riparte dai dilettanti Il Consiglio di Stato manda in B il Brescia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’ultimo round non presenta sorprese. Ildiconferma il verdetto del Tar, respinge ildellacontro l’esclusione dalla Serie B 2023/2024 e promuove nel campionato cadetto il, primo nella graduatoria dei ripescaggi dopo la retrocessione sancita ai playout. La parola fine sulla vicenda arriva dalla sezione quinta deldi, che ha bocciato (come hanno già fatto Covisoc,Federale, Collegio di garanzia del Coni e Tar) le motivazioni della, che è così costretta a ripartire dai. Anche Comune di Reggio Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria e Regione Calabria si erano costituiti in giudizio. Ieri, durante l’udienza, davanti al ...

ROMA - Lecco e Brescia sono definitivamente in serie B . Il Consiglio di Stato poco fa ha respinto sia ildel Perugia , sia quello dellaconfermando quindi la decisione de l Tar del Lazio dopo i due gradi della giustizia sportiva. Nella prossima stagione, quindi, il Perugia giocherà in ...Adesso è ufficiale: il Brescia è riammesso in serie B . Il Consiglio di stato ha respinto ildella, che incassa dunque la quinta bocciatura e dovrà ripartire dai dilettanti. L' ultimo passaggio , meramente formale, sarà la ratifica della decisione da parte del Consiglio ...Chiarita anche la posizione di Brescia e: i lombardi tornano ufficialmente in Serie B, ... Il Consiglio di Stato ha respinto ildel Perugia, confermando pertanto la decisione del Tar del ...

Dopo la pronuncia sul 'caso Lecco' è arrivata anche la sentenza relativa al caso Reggina: il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso del club calabrese, confermando il dispositivo del TAR. Al posto ...