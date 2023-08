Reggina esclusa dal campionato di Serie B | cosa succede adesso

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Incubo. Anche il Consiglio di Stato (l’ultimo grado) ha bocciato il ricorso presentato dal club amaranto contro l’esclusione daldiB. Per i magistrati Felice Saladini avrebbe dovuto pagare il 20 giugno lo stralcio del debito, i famosi 757 mila euro. La decisione dei giudici del Consiglio di Stato è stata molto sofferta, dopo una camera di consiglio lunghissima.il Consiglio Federale ufficializzerà il ripescaggio del Brescia inB e lo svincolo di tutti i calciatori della. Saladini, come riporta StrettoWeb, dovrà tornare in Tribunale per la classica consegna delle scritture contabili legate all’inevitabile istanza fallimentare. Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb...

Laè statadalla serie B fin da subito; era già stata bocciata da Covisoc, Consiglio Federale della FIGC, dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, dal TAR e ora dal Consiglio di ...Respinto anche il ricorso delladalla serie B per irregolarità. Resta fra i cadetti il Brescia. Calabresi in serie D. Per la prima giornata del campionato di calcio di serie C girone ...Il giocatore era già stato sondato a gennaio e a giugno , se lafossepotrebbe diventare un nome papabile, ma al momento è solo una suggestione o un'occasione di mercato. Ancora non è ...

Ufficiale: Reggina esclusa dalla B per 750.000 euro pagati con 15 giorni di ritardo. Le motivazioni - strill.it Strill.it

Respinto dunque il ricorso della Reggina che ripartirà dalla Serie D, ossia i dilettanti. Ottima notizia per il Brescia che rimane in Serie B nonostante la sconfitta nel Play-out contro il Cosenza.Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Reggina contro l'esclusione del club calabrese dal campionato di Serie B. Nulla da fare, dunque, per i calabresi che nella stagione 2023/24 non ...