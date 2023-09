Reddito di cittadinanza addio | da oggi parte la formazione e lavoro con 350 euro al mese Come fare domanda

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Da, venerdì 1 settembre debuttano il Supporto per lae il(Sfl), per il quale si può cominciare a presentare la, e il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), la piattaforma per l’incrocio trae offerta di

"Da domani", ricorda allora la presidente del Consiglio, "sarà attiva la piattaforma del ministero del Lavoro alla quale gli ex percettori didi, ma non solo, possono rivolgersi ...L'idea, ridicola, nemmeno da Istituto Luce, deve essere venuta a qualcuno dei suoi collaboratori, preoccupato da possibili contestazioni di percettori deldiche si sentono ...Proteste e minacce viaggiate il giorno prima sui social per il taglio deldie non certo per le periferie abbandonate. I contestatori sono rimasti a casa. Ma anche la gente del ...

LE RISORSE. Nell'ultima manovra sono stati stanziati 7 miliardi per il nuovo di sistema di inclusione che parte a gennaio 2024 (contro gli 8,7 miliardi stanziati a regime per il Reddito di ...Le indicazioni su come fare domanda all'Inps per il "supporto per la formazione e il lavoro", dal 1° settembre 2023 ...