Reati tributari | sequestrati beni per 3 | 6 milioni a un imprenditore

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoe quote societarie per un valore complessivo superiore a 3,6di euro sono statidalla Guardia di Finanza di Pozzuoli (Napoli) a unoperante nel settore dei metalli ferrosi. Le indagini, coordinate dalla Sezione criminalità economica della Procura di Napoli, hanno consentito di fare luce su un consolidato meccanismo di evasione fiscale nel quale numerose società cartiere – completamente sconosciute al Fisco, prive di struttura aziendale e potenzialità economiche – avrebbero emesso fatture per migliaia di euro simulando fittizie vendite di materiale d’imposta alle due società dell’indagato. L’indagato avrebbe distratto – secondo i finanzieri – tutte le risorse finanziarie e operative da un’impresa, poco prima della messa in liquidazione, trasferendo ...

... con particolare riferimento aicon la pubblica amministrazione e i. Concorso Agenzia Entrate per servizi di pubblicità immobiliare La seconda figura ricercata è il funzionario ...... sussistono violazioni tali da sfociare in un obbligo di denuncia perè necessario snellire i tempi necessari agli accertamenti (per esempio, quando c'è il fondato timore che i ...... diritto civile e commerciale; diritto amministrativo; contabilità aziendale; elementi di diritto penale, con particolare riferimento aicontro la pubblica amministrazione e ai. ...

Reati tributari: esclusa la responsabilità del prestanome se non è ... Altalex

Per approfondire ti consigliamo l'ebook Disciplina del sequestro e confisca nei reati tributari In tali ipotesi, in pratica, la società, quale strumento attraverso cui opera l’amministratore/autore ...Principio del ne bis in idem; disapplicazione di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi in presenza di crediti verso ...