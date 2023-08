Real Sociedad | Take Kubo non si allena nemmeno oggi e la sua presenza contro il Granada è complicata

(Di mercoledì 30 agosto 2023) 2023-08-30 13:27:39 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Voiake Anchenon è rientrato nel gruppo di lavoro delSocietà, dopo non aver svolto attività fisica con i compagni lunedì e martedì, con cui si èto la tua disponibilità per la partita questo sabato alle 14:00 ad Anoetailcomincia a complicarsi. L’attaccante giapponese, con un fastidio muscolare, ha solo due giorni a disposizione prima che Imanol Alguacil possa contare su di lui…è stato sostituito venerdì a Las Palmas a 15 minuti dalla fine della partita, sembrava che fosse per una mera questione tattica, quando Imanol ha portato in campo Momo Cho, ma sembra che il ...

Per i più interessati, Olocip ha individuato Martin Zubimendi, giocatore 24enne della, definito dall'algoritmo come il " giocatore che genera più valore con i suoi duelli a terra, le ...Quarta fascia Lens, Newcastle, Union Berlino, Galatasaray,, Celtic più due da determinare. Young Boys qualificata: andrà in terza o in quarta fascia Il regolamento del sorteggio ...... Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, una tra Psv e Glasgow Rangers (all'andata 2 - 2 in Scozia), più il Copenaghen se dovesse eliminare i polacchi del Rakow (altrimenti la). ...

Diretta Real Sociedad-Granada: dove vederla in tv e live streaming DAZN

Real Sociedad e Lens di certo non sono squadre materasso. In attesa delle ultime qualificate dai preliminari, rossoneri e biancocelesti devono pregare il Dio della fortuna, per evitare di dover fare ...A queste si aggiungono la Real Sociedad (come detto se passerà il Copenaghen), Celtic, Young Boys e una tra Aek Atene e Anversa (i belgi partono dall'1-0 dell'andata). Tutti club da non sottovalutare.