Rdc | Frassinetti Fdi | ‘profonda solidarietà a Meloni per gravi minacce’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Voglio esprimere profondaal presidente del Consiglio, Giorgia, per leminacce ricevute dopo l’annuncio della visita a Caivano, luogo dove è avvenuto il vergognoso stupro di gruppo da parte di ragazzi giovanissimi ai danni di due cuginette tredicenni. Non saranno certo queste minacce a intimorire il presidente del Consiglio che intende dare un segnale tangibile della presenza dello Stato bonificando quei territori dalla criminalità organizzata. Da parte del ministero dell’Istruzione, come ha già giustamente dichiarato il ministro Valditara, ci sarà un monitoraggio costante delle scuole anche di quel territorio per supportare famiglie e docenti nell’educazione dei giovani”. Lo dichiara Paola, sottosegretario all’Istruzione e al Merito e deputata di ...