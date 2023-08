Rdc | De Corato Fdi | ' minacce segno che paghetta di Stato non fa bene'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Se i difensori del reddito di cittadinanza non trovano un modo migliore per portare acqua al proprio mulino che usare la violenza verbale, le beceree la sordida intimidazione, vuol dire che siamo sulla strada giusta. E' il lavoro che nobilita l'uomo. Ladilo rende indolente e aggressivo. Solidarietà alla premier Meloni che, sono certo, non si farà intimidire e continuerà dritta per la propria strada". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De, componente della commissione Affari costituzionali a Montecitorio.