Rdc | Cerreto Fdi | ' con Siisl concreta opportunità di lavoro'

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Debutta venerdì primo settembre il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (), la piattaforma per l'incrocio tra domanda e offerta di formazione e. La piattaforma, presentata questa mattina presso la sede Inps alla presenza del ministro Calderone, partirà insieme al Supporto per la formazione e il(Sfl), uno dei due nuovi strumenti di sostegno e inclusione che progressivamente andranno a sostituire il Reddito di cittadinanza. Laconsentirà a coloro che si trovano in uno svantaggio economico, disoccupati, o agli ex percettori del reddito di cittadinanza che rispettano certi requisiti, di poter ricevere il nuovo sostegno economico da 350 euro e di procedere con l'iscrizione alla formazione finalizzata all'inserimento lavorativo". Lo dichiara Marco ...