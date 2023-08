Carlo, infatti, ha preferito declinare l'invito dei dem per l'appuntamento ravennate, ... Le star da seguire sono l'ex presidente dell'Inps e "padre" delPasquale Tridico e il segretario ...News correlate Lavoro, Inps: addio al. Dal 1 settembre arriva il Supporto per la formazione e ... Hawaii a fuocoannuncia la fine dell'alleanza con Renzi: basta con il gruppo parlamentare ...: 'La morale da lei anche no' I dati della distribuzione dei percettori delsono ancora di là da venire, il governo non sembra interessato a conoscere la platea delle sue vittime. Ancora ...

**Rdc: Calenda, ‘solidarietà a Meloni per vergognose minacce ricevute’** La Ragione

Nel nuovo sondaggio politico elettorale di Termometro politico, Fratelli d’Italia scende sotto il 29% mentre la Lega prende punti ...