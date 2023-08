Ravezzani duro | “Era un giocatore di tre categorie inferiori agli altri Sembrava venire dalla metropolitana”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il giornalista Fabio, intervenuto a Top Calcio 24, non ha risparmiato critiche all’ex portiere del Milan Tatarusanu. Nel corso di un’intervista a Top Calcio 24 su Telelombardia, il giornalista sportivo Fabioha espresso giudizi a dir poco tenti sulle vecchie performance dell’ex portiere del Milan, Tatarusanu, il portiere che ha indossato la ma rossonera nella scorsa stagione. Durante l’intervista,ha ricordato un particolare episodio che sembra essere rimasto impresso nella sua memoria, relativo ad una partita della Serie A dello scorso anno contro l’Empoli: “Tatarusanu? Ha preso un gol da dilettante contro l’Empoli e poi il Milan è riuscito a vincere miracolosamente all’ultimo minuto. Se Tatarusanu è cosi scarso come tutti vediamo, tutti perchè non c’è un ...