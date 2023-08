Ravezzani | «Credo che la Juve non sia così diversa da un anno fa…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Fabio, direttore di Telelombardia, ha parlato in esclusiva ai microfoni dintusNews24 in merito alla stagione dei bianconeri Fabio, direttore di Telelombardia, ha parlato in esclusiva ai microfoni dintusNews24 in merito alla stagione dei bianconeri. Il pari col Bologna dopo Udine: è solo un passo falso o domenica si sono rivisti i difetti delladella passata stagione?«Ioche lanon siada unfa. Mi aspetto unapiù o meno come l’scorso, che fa alcune belle partite e alcune partite brutte. Non mi sembra attrezzata per lo Scudetto, poi bisogna vedere le variabili Chiesa, Pogba e Vlahovic, che sono in questo ...