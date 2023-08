Raggiravano anziane sole per rubare i loro soldi | sottratti 1 | 2 milioni di euro Tre arrestati

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Prendevano di mira donne, manipolandole per arrivare alpatrimonio. Sono le accuse rivolte a tre persone arrestate dalla guardia di finanza di Varese, le quali si sarebbero impossessate “di ingenti somme di denaro e di beni immobili abusando della fragilità psicologica ed emotiva delle vittime nonché delstato di salute”. L’indagine è scaturita dalla segnalazione di un’operazione sospetta ai fini della normativa antiriciclaggio. Questa ha portato alla luce le condotte manipolatorie di diversi individui, a danno di una donna. La vittima, in condizioni di inferiorità e deficienza psichica, è stata ridotta a uno stato di assoluta indigenza dopo essere stata indotta a sperperare il proprio patrimonio, ricevuto in eredità dai propri genitori. La donna, dopo aver dismesso un patrimonio da 450 mila ...

Si tratta di donne, sole e facoltose, scelte a tavolino dagli arrestati perché affette da gravi patologie o deficit psichici. Una delle donne bersaglio dei tre indagati, per ammissione di uno ...donne sole e malate, residenti in provincia di Varese, prosciugando i loro risparmi per un totale di un milione e duecentomila euro. Per questo tre persone sono state arrestate di ...commentadonne sole e malate , residenti in provincia di Varese , prosciugando i loro risparmi per un totale di un milione e duecentomila euro. Per questo tre persone sono state arrestate ...

Raggiravano anziane sole e malate prosciugando i loro risparmi: tre arresti a Varese, beni sottratti per oltr… La Repubblica

Prendevano di mira donne anziane e sole, manipolandole per arrivare al loro patrimonio. Sono le accuse rivolte a tre persone arrestate dalla guardia di finanza di Varese, le quali si sarebbero ...I tre hanno raggirato anziane donne sole e malate, residenti in provincia di Varese, prosciugando i loro risparmi per un totale di un milione e duecentomila euro. (Radio Lombardia) Ne parlano anche ...