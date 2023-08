(Di mercoledì 30 agosto 2023) Se vuoledeve pagare. Perché l'ingresso gratuito, garantito alle persone con disabilità, per lui non vale: 'Non...

Se vuole entrare deve pagare. Perché l'ingresso gratuito, garantito alle persone con disabilità, per lui non vale: 'Non siamo mica ...Dopo il divieto di ingresso a un non vedente in una piscina di Firenze , scoppia un altro caso di discriminazione che vede protagonista, suo malgrado, undi 16 anni . L'episodio ha avuto luogo in un parco acquatico di Gallipoli dove, pur essendo previsto l'ingresso gratuito alle persone disabili, ilnon è stato considerato ...Capisce adesso perché dico che è prepotente Quando il miomi ha detto che era fidanzato io ... Lei è una "fata", una "strega", con la capacità di renderloalla ragione e anche al ...

Ragazzo cieco non può entrare al parco acquatico: "Non siamo mica l’Inps" - Luce Luce

Ad un ragazzo di 16 anni, completamente cieco, è stato negato l’ingresso al parco acquatico di Gallipoli con una tariffa agevolata. La famiglia denuncia un atteggiamento discriminatorio e chiede ...A un giovane di 16 anni, totalmente cieco, non è stata data la possibilità di entrare in un parco acquatico di Gallipoli con la tariffa gratuita ...