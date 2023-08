(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il ritratto di unprotagonista dell'arte rinascimentale, non solo pittore e architetto, ma anche intellettuale capace di interpretare il progetto di un'intera società: è ". Ile ...

Il ritratto di un grande protagonista dell'arte rinascimentale, non solo pittore e architetto, ma anche intellettuale capace di interpretare il progetto di un'intera società: è ". Ile la modernità", dedicato al Maestro urbinate, in onda mercoledì 30 agosto alle 21.15 su Rai 5. Grazie alle riflessioni dello scrittore e restauratore Antonio Forcellino, il ...Un filmato di Emanuela Avallone e Silvia De Felice, per la regia di Linda Tugnoli, prodotto da Rai Cultura, intitolato. Ile la modernità , che sarà trasmesso su Rai 5 mercoledì 30 ...Un libro da leggere insieme al recente volume pubblicato daCortina editore, Repubbliche ... auto - narrazione edi costruzione dell'identità dello stato si incrociano, narra che il ...

“Raffaello. Il mito e la modernità”, alle 21.15 su Rai 5 lo speciale dedicato al grande artista Globalist.it

Il ritratto di un grande protagonista dell'arte rinascimentale, non solo pittore e architetto, ma anche intellettuale capace di interpretare il progetto di un’intera società: è “Raffaello. Il mito e ...Martedì 29 agosto con il quotidiano il primo dei tre volumi sull’epica firmati da Giulio Guidorizzi: un racconto dell’Odissea con un’attenzione speciale per i ritratti femminili ...