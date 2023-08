(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ce li immaginiamo così, i dipendenti del24Ore dal prossimo settembre: capitanati dall’amministratore delegato Mirja Cartia d’Aserio, vestiti col Tai Do rigorosamente bianco candido, sudati ma baciati dal caldomilanese, si divertono e rilassano “tutti insieme” sullaal decimo piano di viale Sarca. Vanno così, le cose al. Cosa ci può essere di piùper un gruppo mediatico-finanziario se non garantire “tornei dell’Amicizia” (rigorosamente maiuscolo, perché fa molto cool) edi questa “antichissima disciplina marziale cinese”? Dopo aver ricevuto la certificazione sulla Parità di Genere (ma che si scontra un po’ con la sentenza di condanna in primo grado per aver discriminato una giornalista post-maternità), si punta diritti alla ...

Radical chic in terrazza: al Sole corsi di Tai Chi Chuan Nicola Porro

