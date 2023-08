Quinta tappa Vuelta 2023 | Groves fa il bis | Evenepoel sempre in rosso

(Di mercoledì 30 agosto 2023) È ancora Kadena far parlare di se’ nella, da Morella a Burrana di 182 km. Il corridore australiano ha bissato il successo di ieri a Tarragona anticipando per mezza ruota Filippo Ganna e Van Gestel.in maglia rossa Remco: LA CRONACA La frazione odierna inizia con un tentativo di fuga da parte di Facundez che accumula un vantaggio di oltre cinque minuti. La sua azione, però, perde quota a 100 km dall’arrivo, fino a ridursi ad appena 1’30” a 60 dalla fine. In prossimità della salita del Collado de la Ibola, l’uruguaiano viene raggiunto all’argentino Sepulveda che porta a casa punti importanti per la maglia a pois. ...

Terzo il belga Dries Van Gestel (Totalenergies). ROMA - Kaden Groves centra il bis e, dopo il successo di ieri, vince anche ladella Vuelta, la Morella - Burriana di 186,2 chilometri, con 2.400 metri di dislivello. Il corridore della Alpecin - Deceuninck ha anticipato al traguardo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ...I risultati e l'ordine di arrivo della Vuelta 2023 della, la Morella - Burriana di 186.5 km, dove l'arrivo è in volata così come prevedibile, nonostante una fuga a caratterizzare la giornata e un po' di saliscendi per due terzi della frazione. ...Le classifiche della Vuelta 2023 aggiornate dopo la, la Morella - Burriana di 186.5 km, vinta in volata da Kaden Groves davanti a Filippo Ganna. Come prevedibile, Remco Evenepoel resta tranquillamente in possesso della maglia rossa e della ...

L'australiano Kaden Groves ha vinto in volata anche la quinta tappa della Vuelta, la Morella-Burriana di 186.5 km. Il portacolori del team Alpecin-Deceuninck ha preceduto allo sprint l'azzurro Filippo ...Kaden Groves ha vinto la quinta tappa della Vuelta, 186 chilometri da Morella a Burriana. Remco Evenepoel è rimasto in maglia di leader e anzi, ha guadagnato 6” su tutti i rivali grazie all’abbuono ...