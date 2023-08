Questione di mappe Nuovo scontro tra India e Cina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’non ci sta. Nuova Delhi ha presentato una “forte protesta” nei confronti dellacontestando la nuova mappa che rivendica parte del suo territorio. Si tratta di una piantina diffusa dal ministero cinese delle Risorse naturali, in cui lo Stato nord-orientale dell’Arunachal Pradesh, così come l’altopiano conteso dell’Aksai Chin, sono inclusi nel territorio cinese. Per Subrahmanyam Jaishankar, ministro degli Esterino, si tratta di un’affermazione “assurda”. In un’intervista all’emittente televisiva NDTV, ha spiegato che “laha già pubblicato in passatoche rivendicano i territori che non sono cinesi, ma che appartengono ad altri Paesi. Questa è una loro vecchia abitudine”. In uno dei casi più recenti e pop, il Vietnam ha protestato contro la produzione del film “Barbie” perché ...