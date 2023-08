Questa sera arriva la Luna “blu”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La SuperBlu di mercoledì, 30 agosto, assomiglierà molto a una normalepiena con il suo solito colore grigio chiaro. Quindi unablu non blu. L’aggettivo usato per caratterizzarla ha un motivo scientifico: indica che quando ci sono due Lune piene in un mese di calendario, la seconda è “blu”. Agosto ha già avuto unapiena il 2 agosto, ora ne avrà un altra (blu) il 30 agosto. Tali lune blu compaiono ogni 2 o 3 anni e, secondo la NASA, mentre circa il 25% delle lune piene sono superlune, solo il 3% delle lune piene sono lune blu. Si tratta di superlune che sono circa il 16% più luminose di unamedia ed appaiono l’8% più grandi. Il fenomeno si verifica quando l’orbita dellaè al perigeo e cioè più vicina alla Terra nello stesso momento ...

3 - 0 e palla al centro. Anzi, in rete. La nazionale italiana femminile di pallavolo ha battutoa Firenze con punteggio rotondo la Francia (25 - 14, 29 - 27, 25 - 13), staccando il biglietto per le semifinali degli Europei. Venerdì a Bruxelles affronterà la vincente tra Turchia e ...L'Italia femminile della pallavolo continua la sua corsa agli Europei con un pass per Bruxelles dopo la vittoria diper 3 - 0 con la Francia, bissando la vittoria per 3 - 0 contro la Spagna. Ora, dunque è final Four. Una vittoria che ha spalancato alle azzurre le porte di Bruxelles, con una partita che ...

La Super Luna Blu di mercoledì sera, 30 agosto, assomiglierà molto a una normale Luna ... più vicina alla Terra nello stesso momento in cui la Luna è piena. Per questo gli astronomi la chiamano "luna ...