Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il sondaggio globale condotto da oltre 15.000in più di 11 paesi rivela la necessità di ulteriore educazione La Foundation for a Smoke-Free World invita i ricercatori a proporre nuovi programmi di formazione e analisi ROMA, 30 agosto 2023 /PRNewswire/su 10 attribuisconole conseguenze negative per la salute del fumo alla, mettendo a repentaglio i progressi compiuti: questo il risultato di un sondaggio finanziato dalla Foundation for a Smoke-Free World. Sermo, piattaforma indipendente e leader nel campo delle informazioni di valore pratico per operatori sanitari, ha intervistato oltre 15.000online in 11 ...