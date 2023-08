Quando le prossime partite dell’Italia ai Mondiali di basket? Calendario | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’Italia si è qualificata per la seconda fase deidi2023 dopo aver collezionato due vittorie (con Angola e Filippine) ed una sconfitta nel gruppo A. Il regolamento non è cambiato rispetto alla scorsa edizione: nuovamente in questa circostanza i punti accumulati nel primo raggruppamento saranno validi anche nel successivo. Ora la selezione tricolore è stata inserita nel girone I, dove Serbia e Repubblica Dominicana sono in testa con 6 punti (frutto di tre vittorie in altrettanti incontri), seguite da Italia e Porto Rico con 5. Sostanzialmente la nostra Nazionale si trova nella medesima situazione di quattro anni or sono: all’epoca superò il primo turno con 2 successi ed 1 sconfitta (con la Serbia); sarebbe servito dunque vincere i successivi due incontri per approdare ai quarti, ma si rivelò fatale il passo falso con la Spagna, che poi ...