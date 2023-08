Qualificazioni Europei 2024 | gli appuntamenti dell’Italia

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tornano leper glidi Germania. Dopo il week end del 5 e 6 settembre il campionato di Serie A si fermerà per la consueta sosta per le nazionali. L’Italia sarà impegnata in un doppio appuntamento. Il primo la vedrà contrapposta alla Macedonia del Nord dove avrà la possibilità di vendicarsi della sconfitta subita nei play off per gli ultimi mondiali. La sfida si giocherà in territorio nemico il prossimo 9 settembre alle 20:45. Il secondo appuntamento per il nuovo C.T. Luciano Spalletti sarà quello del 12 settembre in casa contro l’Ucraina. Sarà un match decisivo dato che sulla carta sarà proprio l’Ucraina l’avversaria da temere per la qualificazione degliagli: il girone ...