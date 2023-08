Pulsano | grande festa per la Madonna dei Martiri e San Trifone

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Sono iniziati i preparativi aper l’attesissimadel 6,7 e 8 settembre, in onore dei Santi Patronideie San, curata dalla parrocchia Santa Maria La Nova. Tre giornate intense con un ricco programma civile e religioso per donare alla comunità un momento di riflessione e di intrattenimento. «Quest’anno vogliamo elevare ai nostri Santi Patroni una preghiera particolare – ha detto il parroco di Santa Maria La Nova Don Franco Damasi – che portino unità nella nostra comunità, nelle nostre famiglie, aiutino ciascuno di noi a riallacciare i legami usurati dall’orologio e dall’egoismo, a costruire con generosità ponti verso gli altri, buttando giù invece i muri che ostacolano il cammino verso una vera fraternità». Una ...

