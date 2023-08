(Di mercoledì 30 agosto 2023) Oreper il possibile passaggio dial PSG: l’attaccanteper ilai parigini Come scrive L’Equipe,stando per il suoal PSG, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Dopo le dichiarazioni dell’attaccante a Sky Sport DE, la volontà del giocatore è chiara. Bisognerà vedere se l’Eintracht riuscirà a convincersi…

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida trae Rangers , valida per il ritorno del playoff di Champions League 2023/2024. Doveva essere una ... mercoledì 30 agosto alle21:00 all'OPAP ...... rimasto svincolato daldallo scorso luglio. Per lui, in particolare, ci sarebbe l' Al - Ittihad dell'ex compagno Karim Benzema che proprio nelle ultimeha schiacciato sull'acceleratore e ...... parteciperà alla Champions League e nella giornata di giovedì alle18:00 conoscerà le sue ... UNA TRA (prima fascia): Manchester City, Siviglia, Barcellona, Bayern Monaco,, Benfica, Feyenoord; ...

PSG, ore decisive per Kolo Muani: lui spinge per il trasferimento Calcio News 24

Il difensore, reduce dall'esperienza al Psg, nonostante i 37 anni e una carriera costellata di successi, ha deciso di mettersi di nuovo alla prova. Lo spagnolo, secondo quanto riferito in queste ore ...È questa l'ultima possibilità che resta al difensore ex Real Madrid, rimasto svincolato dal Psg dallo scorso luglio. Per lui, in particolare, ci sarebbe l'Al-Ittihad dell'ex compagno Karim Benzema che ...