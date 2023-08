Pruzzo certo | «La Roma ha la coppia d’attacco più forte in Serie A»

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roberto, ex attaccante della, parla così della nuovaoffensiva del club giallorosso: le dichiarazioni Intervistato da Il Messaggero, Robertoha così parlato della nuovacon Lukaku. LE PAROLE – «Dopo Mourinho e Dybala, ora tocca a Lukaku. Sinceramente non me lo aspettavo. Si tratta di un grande colpo. Non so se ai livelli di Batistuta ma siamo lì. Con Dybala? Non mi sono mai piaciute le classifiche ma con Osimhen e Kvara, aspettando di capire se Vlahovic e Chiesa siano realmente tornati ai loro livelli, ritengo si tratti dellapiùdel campionato».

Lukaku come Pruzzo, il primo di questa lista ... Qualcuno lo rimpiange ancora adesso. Di certo il debutto è stato il marchio di fabbrica: gol di testa, alla Juventus, subito, con Buffon battuto e ...“Non me l’aspettavo, gran colpo arrivato alla fine di un’estate fatta di attese e di grandi insicurezze”, Roberto Pruzzo, il bomber dello scudetto del 1983, si complimenta con la società di Dan ...