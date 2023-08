Privatizzazioni di Stato | Xi pronto a chiedere quote nelle aziende italiane dopo stop alla via della Seta - ESCLUSIVA

(Di mercoledì 30 agosto 2023) C'è un motivo se Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti (con il benestare anche di Antonio Tajani) da qualche tempo si sono messi a vagheggiare di nuovedi, come se fossimo alle porte di un nuovo '92 e relativo Britannia. E il motivo si chiama Cina. Il Ministro degli esteri tra p

E infine, ciliegina sulla torta, si riapre la stagione delle: a chi toccherà questa volta Porti, Enel , Eni , Poste, Ferrovie dello: riparte la lotteria. Tentano persino di far ...E infine, ciliegina sulla torta, si riapre la stagione delle: a chi toccherà questa volta Porti, Enel, Eni, Poste, Ferrovie dello: riparte la lotteria. Le promesse della ...E infine, ciliegina sulla torta, si riapre la stagione delle: a chi toccherà questa volta Porti, Enel, Eni, Poste, Ferrovie dello: riparte la lotteria. Le promesse della ...

Privatizzazioni: quelle in corso, Mps e Ita, e le prime indicazioni di merito su quelle future Il Sole 24 ORE

Alleggerire lo Stato di alcune partecipazioni societarie. In altre parole: privatizzazioni, ma mantenendo il controllo delle aziende considerate strategiche. Andrebbero interpretate così le parole del ...L'economista dell'Istituto Bruno Leoni: «Lo Stato ha molti modi per garantire il futuro delle aziende. Il gettito sia usato per tagliare il debito» ...