Il Cremlino ha affermato oggi che l'incidente aereo in cui ha perso la vita il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny, e altre nove persone potrebbe essere stato causato deliberatamente. Lo ripota la Tass. "Dal momento che l'indagine non ha ancora prodotto alcun risultato, non posso darvi una formulazione ...Il jet privato Embraer su cuistava viaggiando a San Pietroburgo dasi è schiantato a nord diuccidendo tutte le 10 persone a bordo il 23 agosto, tra cui altre due figure di ...... "Chiedete a", ha replicato, ricordando come il capo della Wagner "avesse svolto delle ... corteggiati dal Cremlino sia al recente vertice ache durante gli incontri nell'ambito dei ...

ROMA, 30 AGO - Il Cremlino ha affermato oggi che l'incidente aereo in cui ha perso la vita il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e altre nove persone potrebbe essere stato causato ...Ora bisogna tenere i riflettori puntati sulla questione Niger. Se l‘ECOWAS, l’organizzazione degli stati africani eterodiretti dall’occidente, dovesse sferrare il proprio attacco in Niger, è molto ...