Prezzi carburanti oggi | in salita per benzina e diesel

(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) –diinsulla rete. Le medie nazionali deipraticati alla pompa risultano infatti in aumento a valle dei rialzi decisi ieri dagli operatori. Esi registrano nuovi ritocchi all’insù suiraccomandati di: Tamoil e Q8 hanno rincarato di 1 centesimo entrambi i prodotti. Intanto è tregua sui mercati con le quotazioni internazionali ieri in discesa soprattutto sul. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 29 agosto, il prezzo medio praticato della ...

di benzina e diesel in salita sulla rete. Le medie nazionali deipraticati alla pompa risultano infatti in aumento a valle dei rialzi decisi ieri dagli operatori. E oggi si registrano nuovi ritocchi all'insù sui...Elaborazione a cura di "Quotidiano Energia" .di benzina e diesel in salita sulla rete. Le medie nazionali deipraticati alla pompa risultano infatti in aumento a valle dei rialzi decisi ieri dagli operatori. E oggi si registrano nuovi ritocchi all'insu' sui...La media del diesel servito e' 1,996 euro/litro (contro 1,994), con i punti vendita delle compagnie conmedi compresi tra 1,934 e 2,054 euro/litro (no logo 1,901). Ipraticati del Gpl ...

Nuoro Il “caro carburanti” rischia di strangolare una provincia già penalizzata da altri fattori economici, e dove il trasporto avviene per lo più su gomma. Il Nuorese è in testa alle classifiche per ...Il prezzo medio per la benzina in modalità servito ... molto preoccupante perché rischia di danneggiare due volte i consumatori. Il caro carburante non significa solo pagare di più per fare ...