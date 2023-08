Presidenziali Usa | Elon Musk apre agli spot politici su X

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Inversione di rotta rispetto alle restrizioni applicate da Twitter nel 2019 Il social network X consentiràe messaggiin vista delleUsa del 2024, attuando quindi un’inversione di rotta rispetto alle restrizioni applicate da Twitter nel 2019. Lo annuncia la piattaforma sul suo profilo. Con il nuovo corso inaugurato dal nuovo proprietario, “X consentirà alle persone di avere un confronto diretto con i rappresentanti” e per fare questo potenzierà “il team che seguirà le elezioni, al fine di combattere le manipolazioni, individuare i profili falsi e monitorare la piattaforma per proteggerla da eventuali minacce”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

