Preside Caivano | ' a Meloni direi | ci dia gli insegnanti più bravi'

Altro sono gli accordi che laha istituito con aziende locali che ogni anno assumono una decina dei suoi ragazzi o famiglie piu' abbienti che lei contatta per far 'adottare' e sostenere ...Per questo, nonostante tutto, sono felice', dice non a caso Eugenia Carfora, la- coraggio diche combatte la dispersione scolastica sfidando i boss e va a riprendersi i suoi ragazzi ...Secondo laè "un giorno felice "quello in cui tutta Italia è venuta a sapere sullo stupro di, "perchè se questa vicenda è venuta alla luce e perché c'è stato qualcuno che finalmente ...

La preside coraggio di Caivano: "Gli stupri L'omertà è caduta" QUOTIDIANO NAZIONALE

"Servono insegnanti bravi. I più bravi d'Italia. Solo così salveremo i giovani del Parco Verde dal loro destino". (ANSA) ...