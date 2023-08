Power Hits Estate RTL 102 5 | vince “Italodisco” dei The Kolors Tananai sulla violenza sulle donne | “Se non se ne parla è il primo passo verso la sconfitta”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Come ampiamente previsto alla vigilia, è “” dei Theil brano vincitore della settima edizione deldi RTL 102.5, scritto da Stash e Davide Petrella, e prodotto da Stash, Zef e Starchild. Stash e soci si sono aggiudicati anche il Premio RTL 102.52023 – FIMI, al singolo italiano piu? venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto 2023 (dati Gfk). Dunque doppio riconoscimento per la band che ha sparigliato le carte,ndo con un brano dal sapore vintage anni 80 su altri favoriti alla vigilia della gara dei tormentoni estivi 2023. “” è venuta fuori in poche ore mentre si cercava un suono nuovo, che risultasse l’upgrade del nostro percorso pop. – aveva ...

