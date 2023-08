Povere creature! Emma Stone nel nuovo poster del film di Yorgos Lanthimos

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ancora unufficiale per ildiche può essere visto in questi giorni anche alla Mostra di Venezia. Searchlight Pictures ha diffuso in rete unufficiale di, ildiconprotagonista che in questi giorni verrà presentato alla Mostra del cinema di Venezia.si basa sul libro scritto da Alasdair Gray in cui si racconta la storia di una donna che decide di suicidarsi annegando per sfuggire al marito violento, venendo però riportata in vita con il cervello della figlia che non era ancora nata. La sceneggiatura del...