Posti di lavoro in cambio di soldi | assolto il “falso prete”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra accusato di avere fatto parte di un’associazione a delinquere che nel Vesuviano, precisamente a Boscoreale, promettevadiindi, Gennaro Vitiello, l’uomo – definito “” – finito sotto processo e poidal Tribunale di Torre Annunziata (Napoli) perchè il fatto contestato non sussiste. A Vitiello veniva contestato, in particolare, di essersi presentato come prelato del Vaticano, con la conoscenza diretta di alti rappresentanti delle istituzioni pubbliche, per procacciare clienti. Da questo procedimento giudiziario, conclusosi il 16 aprile 2021 e nel quale erano coinvolti anche altri imputati, anche loro assolti, Vitiello – ora difeso dall’avvocato Enrico Di Finizio – ne è uscito completamente ...

