Portogallo | spunta un segnale di pericolo fatto con i piedi | Ma chi l' ha scritto?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Pensavate che solo in Italia i cartelli e i segnali fossero realizzati male? Ilnon scherza. Sui social èta una foto (scattata a Lisbona) di un doppio cartello/che indica ildi una bucain maniera oggettivamente pessima. Viviamo in un periodo storico complesso e l'estate del 2023 non poteva essere diversa. Se l'Italia si è confermata una meta amata da milioni di turisti stranieri, lo stesso non si può dire per i locali. Per fuggire da prezzi sempre più alti, soprattutto nel mese di agosto, molti italiani hanno preferito trascorrere le vacanze all'estero. Non a caso, per molti albergatori e imprenditori del campo del turismo, agosto 2023 è stato deludente. Tra le mete straniere più gettonate di questa estate ci sono la sempreverde Spagna, ma anche altri paesi ...