Portofino | articolo critico sul “Daily Mail” | “Orde di turisti ossessionate dai selfie nel gioiello della Riviera ligure”

tratto dal numero di agosto 2023 di Forbes Italia. Abbonati! Quando uno dei rum più ... La magia del Guatemala arriva aDopo la serie di appuntamenti tra giugno e luglio di quest'anno,...... Torino Michelangelo Mammoliti - La Rei Natura, Serralunga d'Alba CN Francesco Marchese* - FRE, Monforte d'Alba CN Christian Meloni Delrio - Casa Baladin, Piozzo CN Mattia Pecis - Cracco,...Il ciclone punterà dritto il Mar Ligure che in questo periodo è molto caldo (+28.3°C registrati a). Ci sono quindi tutte le potenzialità perché Poppea da ciclone si trasformi in uragano ...

Portofino, articolo critico sul “Daily Mail”: “Orde di turisti ossessionate dai selfie nel gioiello della Riv… La Repubblica

Non reputiamo però che quello che emerge dall’articolo sia linea con la vera Portofino, e risponderemo presto anche alla giornalista del Daily Mail. L’obiettivo del Comune è di trovare un equilibrio ...A Portofino, per evitare assembramenti e situazioni di insicurezza il sindaco ha definito delle aree in cui è proibito fermarsi per scattare selfie o riprendere video. Ma secondo l'articolo del Daily ...