Porti | Paita Iv a Bagnasco | ' se Fi è liberale | si batta per taxi e balneari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Se Forza Italia è tanto ancorata ai principi liberali, come rivendica il collega, perché non porta avanti all'interno del governo unaglia seria per liberalizzare ie le concessioni? Sono settori, quelli sì, dominati dal corporativismo, sui quali l'Italia è da sempre inadempiente nei confronti dell'Europa. E che, molto semplicemente, non funzionano e non forniscono servizi adeguati ai cittadini". Lo afferma la senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella. "In un Paese nel quale la concorrenza è un miraggio ed è difficile scardinare le rendite di posizione, che senso avrebbe partire da una realtà, quella portuale, che è già un fiore all'occhiello dell'Italia e in particolare della Liguria? Ricordo a Roberto ...