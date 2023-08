Pordenone | uomo asserragliato in casa armato di pistola a Cordovado

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Palazzina evacuata: sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e gli artificieri Uninda ore, adi unache non è chiaro sia vera o giocattolo. Le forze dell’ordine erano sulle sue tracce da questa mattina, quando era stato visto girare in strada a petto nudo e con l’arma in pugno. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e gli artificieri che hanno staccato luce e gas allo stabile, evacuato per ragioni di sicurezza. Il 55enne, sottotenente di complemento, – secondo quanto apprende l’Adnkronos – ieri avrebbe pubblicato dei video sul proprio profilo social nei quali minacciava le autorità e annunciava gesti autolesionistici. Il gesto verosimilmente sarebbe riconducibile alla scoperta di un ...

Unè asserragliato in casa da ore, a Cordovado () armato di una pistola che non è chiaro sia vera o giocattolo. Le forze dell'ordine erano sulle sue tracce da questa mattina, quando era ...AGI - Un ex militare è asserragliato in casa in un paesino in provincia di, Cordovado, in Friuli. Sarebbe armato , ma non è chiaro se con un'arma a salve oppure vera ...dove vive l'L'è stato trasportato con l'ambulanza ospedale Santa Maria degli Angeli diin codice giallo . TEMI: caduta scala azzano decimo incidente lavoro friuli notizie azzano decimo notizie ...

Cordovado (Pordenone), uomo armato asserragliato in casa TGCOM

Un uomo è asserragliato in casa da ore, a Cordovado (Pordenone) armato di una pistola che non è chiaro sia vera o giocattolo. Le forze dell’ordine erano sulle sue tracce da questa mattina, quando era ...Un uomo si è asserragliato in casa a Cordovado (Pordenone) dopo che questa mattina era andato in giro per il paese a torso nudo e brandendo una pistola. Non si sa ancora se l'arma… Leggi ...