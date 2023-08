Pordenone | militare asserragliato in casa con la pistola | evacuata una palazzina

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ha minacciato i compaesani con la propriae poi si èin. Allerta a Cordovado, in provincia di, dove le forze dell’ordine hanno staccato luce e gas allo stabile in cui si è barricato undi 55 anni. Secondo quanto riporta Adnkronos, l’uomo avrebbe scoperto un provvedimento a suo carico di ritiro delle armi. Ieri avrebbe pubblicato alcuni video sul proprio profilo social in cui minacciava le autorità e annunciava gesti autolesionistici. Poi, stamattina, è stato visto girare in strada a petto nudo e con l’arma in pugno. Ladove abita l’uomo, un sottotenente di complemente secondo Adnkronos, mentre l’intera zona centrale del paese è interdetta a qualsiasi tipo di spostamento. “Quell’uomo girava per Cordovado già alle 6,30 di questa ...

