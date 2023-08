Pordenone | militare armato asserragliato in casa Questore | “Ha molti fucili”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un uomo ènella propria abitazione di Cordovado, in provincia di. In mattinata, secondo quanto appreso da Ansa, girava per il paese a torso nudo e brandendo una pistola. L'uomo, 55 anni, è unin pensione. Per convincerlo a uscire di, sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato l'intera area con l'ausilio della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco, un'ambulanza e la protezione civile. Il palazzo, riporta il Corriere della Sera, è stato evacuato.

A Cordovado, in provincia di, un uomo armato si è barricato in casa . Si tratta di un exdi 55 anni che in mattinata è stato visto girare per le vie del centro con due pistole, in stato confusionale . Avrebbe ...18.35 Uomo armato asserragliato aUn 55enne, ex, è asserragliato in casa da ore,a Cordovado (). L'uomo è armato. Sul posto, i reparti speciali dei carabinieri e un negoziatore per convincerlo a uscire ...Leggi Anche Catania, si è arreso l'uomo barricato in casa - Sparava colpi di pistola in strada L'uomo aveva dato segni di squilibrio mentale e i vicini di casa avevano fatto diversi esposti. Nella ...

Militare armato asseragliato in casa a Pordenone, l'allarme del questore: «Ha molti fucili». Evacuata la palaz ilmattino.it

Lo ha detto all’Ansa il questore di Pordenone, Luca Carocci, che sta seguendo in prima persona la vicenda in sinergia con i carabinieri. “I suoi atteggiamenti odierni derivano, con ogni probabilità, ...A Cordovado (Pordenone) un ex militare 50enne si è asserragliato in casa dopo essere stato visto girare in paese a torso nudo e brandendo una pistola. Per convincerlo a uscire di casa, sono al lavoro ...