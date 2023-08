Pordenone | militare armato asserragliato in casa | Mi istigate al suicidio

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un uomo èormai da diverse ore nella propria abitazione di Cordovado, in provincia di. In mattinata, secondo quanto appreso da Ansa, girava per il paese a torso nudo e brandendo una pistola. L'uomo, 55 anni, è unin pensione. Per convincerlo a uscire di, sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato l'intera area con l'ausilio della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco, un'ambulanza e la protezione civile. Il palazzo, riporta il Corriere della Sera, è stato evacuato.