Pordenone | militare armato asserragliato in casa | evacuata palazzina Sui social aveva postato video di minacce

AGI - Un exè asserragliato in casa in un paesino in provincia di, Cordovado, in Friuli. Sarebbe armato , ma non è chiaro se con un'arma a salve oppure vera e propria. Lo stabile è stato fatto ...... in provincia di. Prima di chiudersi in casa, l'uomo aveva raggiunto la piazza del paese ... considerando che secondo quanto è stato riferito si tratterebbe di un exdi circa 50 anni. ...... è asserragliato nella propria abitazione di Cordovado () circondata dai carabinieri. ... L'uomo, di circa 50 anni, sarebbe un ex. Per convincerlo a uscire di casa, sono al lavoro i ...

Ex militare gira per strada armato e a torso nudo, poi si barrica in ... Fanpage.it

Un militare di 55 anni, residente a Cordovado, si è asserragliato nella propria abitazione dopo aver minacciato dei compaesani con la pistola. Sul posto sono presenti i reparti speciali dei ...Un uomo è asserragliato in casa da ore, a Cordovado (Pordenone) armato di una pistola che non è chiaro sia vera o giocattolo. Le forze dell’ordine erano sulle sue tracce da questa mattina, quando era ...