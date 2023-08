Pordenone | ex militare si barrica armato in casa In due video farneticanti le accuse ai carabinieri | «Mi spingete al suicidio»

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un uomo di 55 anni è asserragliato ormai da ore nella propriadi Cordovado, in provincia di, ed ha a sua disposizione molte armi. L’abitazione è stata circondata dai, che stanno provando a convincerlo a lasciare l’appartamento, sinora senza esito. Nel pomeriggio il questore diha fornito una prima ricostruzione di quanto sta accadendo: il soggetto asserragliatosi sarebbe un ex, e il suo gesto estremo nascerebbe dalla decisione delle autorità di revocargli il porto d’armi, alla quale l’uomo si era opposto pervicacemente. «L’uomo asserragliato ina Cordovado, un 55enne già appartenente alle forze armate, oggi in pensione, ha nella propria disponibilità molti fucili per uso sportivo», ha detto il questore Luca Carocci all’Ansa. ...

Nel pomeriggio il questore diha fornito una prima ricostruzione di quanto sta accadendo: il soggetto asserragliatosi sarebbe un ex, e il suo gesto estremo nascerebbe dalla ...'Per proseguire a usare quei fucili - ha spiegato il questore di- l'uomo avrebbe dovuto produrre un certificato di idoneità psicofisica, che non ha mai consegnato'. Gli uffici della ...L'uomo, di 55 anni, è unin pensione. Per convincerlo a uscire di casa, sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato l'intera area con l'ausilio della polizia locale. In serata posta due video su ...

Ex militare armato crea il panico in paese, poi si barrica in casa Today.it

Si è barricato in casa e non ha ancora risposto a nessuno degli appelli dei carabinieri, che da ore circondano la palazzina nel centro di Cordovado, in provincia di Pordenone.A Cordovado (Pordenone) un ex militare 55enne si è asserragliato in casa dopo essere stato visto girare in paese a torso nudo e brandendo una pistola. Per convincerlo a uscire dall'abitazione, sono al ...